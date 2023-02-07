طبخ الكبسة بالمشروبات الغازية غير صحيح

تحدث الشيف سامي العنزي، عن حقيقة طهي المأكولات بالمشروبات الغازية.

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وقال العنزي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: إن أحد المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشروه أن المشروبات الغازية تُستخدم في إعداد الكبسة.

وأكمل الشيف العنزي قائلًا: إن المقطع المتداول بشأن طبخ الكبسة بأحد المشروبات الغازية غير صحيح، مشيرًا إلى أن تلك الطريقة تُستخدم في إعداد أكلة عالمية موجودة بالمطاعم.

تليين اللحوم

واختتم العنزي بقوله: إن استعمال المشروبات الغازية في إعداد اللحوم يؤدي إلى تليين اللحوم التي يمكن تسويتها بطرق كثيرة مثل استخدام الفواكه في تتبيلها.

وبين الحين والآخر تنتشر بعض الفيديوهات التي تزعم أن المشروبات الغازية مثل الصودا يعمل بشكل سحري على حل مشكلة اللحم القاسي، من خلال نقع اللحم في مشروب غازي كالبيبسي أو السفن لمدة 10 دقائق فقط، ثم يتم إزالة اللحم من المشروب وتركه ليجفّ قليلًا، وأثناء الطهي يتم تقليب الشرائح مع القليل من الفلفل الأسود لإضافة نكهة مميزة.