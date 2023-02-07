سيارة ترصد مخالفات الطرق عبر تقنية حديثة لأول مرة بالسعودية 4 وزيرات جدد في حكومة الإمارات الجديدة فماذا تعرف عنهن؟ سدايا تنقل زوار ليب 23 لعالم يفوق الخيال تويتر يفعل ميزة 4000 حرف الهلال يكتب التاريخ ويصعد لنهائي مونديال الأندية لأول مرة طرح لوحة ليب 23 في مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا فييتو يقرب الهلال من نهائي مونديال الأندية بثالث الأهداف 4 أرقام قياسية لـ سالم الدوسري بعد ثنائيته في فلامنجو تنبيه جديد من السفارة السعودية في تركيا لمواطنيها في المناطق المنكوبة طبخ الكبسة بالمشروبات الغازية غير صحيح
تحدث الشيف سامي العنزي، عن حقيقة طهي المأكولات بالمشروبات الغازية.
الشيف سامي العنزي يوضح حقيقة طهي المأكولات بالمشروبات الغازية@samiksa79#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fWETT9D5Umقد يهمّك أيضاً
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 7, 2023
وقال العنزي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: إن أحد المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشروه أن المشروبات الغازية تُستخدم في إعداد الكبسة.
وأكمل الشيف العنزي قائلًا: إن المقطع المتداول بشأن طبخ الكبسة بأحد المشروبات الغازية غير صحيح، مشيرًا إلى أن تلك الطريقة تُستخدم في إعداد أكلة عالمية موجودة بالمطاعم.
واختتم العنزي بقوله: إن استعمال المشروبات الغازية في إعداد اللحوم يؤدي إلى تليين اللحوم التي يمكن تسويتها بطرق كثيرة مثل استخدام الفواكه في تتبيلها.
وبين الحين والآخر تنتشر بعض الفيديوهات التي تزعم أن المشروبات الغازية مثل الصودا يعمل بشكل سحري على حل مشكلة اللحم القاسي، من خلال نقع اللحم في مشروب غازي كالبيبسي أو السفن لمدة 10 دقائق فقط، ثم يتم إزالة اللحم من المشروب وتركه ليجفّ قليلًا، وأثناء الطهي يتم تقليب الشرائح مع القليل من الفلفل الأسود لإضافة نكهة مميزة.