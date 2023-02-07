Icon

الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية Icon موجة برد تبدأ ذروتها الخميس: البسوا ولبسوا عيالكم Icon الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتسيير جسر جوي لدعم ضحايا زلزال سوريا وتركيا Icon الملك سلمان وولي العهد يعربان عن تعازيهما لتركيا وسوريا ويوجهان بتقديم مساعدات عاجلة Icon طبيبة الطوارئ أثير السبهان في ذمة الله Icon اختفاء طويل غامض لزعيم كوريا الشمالية  Icon وزير الرياضة يؤازر الهلال: فوز وتأهل بإذن الله Icon الروبوت سارة تؤدي النشيد الوطني بالزي الجنوبي Icon وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon دراسة مثيرة: الزواج التعيس أفضل من العزوبية أو الطلاق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إثر تعرضها لأزمة قلبية

طبيبة الطوارئ أثير السبهان في ذمة الله

2023-02-07 الساعة 8:12
طبيبة الطوارئ أثير السبهان في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

توفيت طبيبة الطوارئ بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتورة أثير السبهان، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

إعلان الوفاة

وتصدر اسم أثير السبهان مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، عقب الإعلان عن وفاتها، وذلك على إثر التفاعل الكبير الذي ترحّم عليها، وداعين الله أن يغفر لها، ويرحمها، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

قد يهمّك أيضاً
Img

الصدارة تُحفز الاتحاد لتجاوز الطائي

Img

السعودية تحقق أعلى معدل نمو منذ 11 عامًا

وعبرت الدكتورة مها النمر الأكاديمي واستشاري النساء والتوليد، عن حزنها عبر تويتر، فقالت: “عظم الله أجر والديها وجبر مصابهم في فقيدة الجميع أثير السبهان، وأسأله الرحيم أن يثبتها عند السؤال ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويملؤه نورًا وضياء، وأن يجعل كل عمل ومساعدة وتفريج كربات للمرضى ولزملائها في ميزان حسناتها، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه”.

تعازي

وانهالت الدعوات والتعازي من محبي الدكتور أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها دعوات الأصدقاء والأقارب، حيث كتبت صديقتها الطبيبة مي الشميسي عبر حسابها في تويتر: “اللهم إني استودعتك صديقتي الغالية، اللهم إنها الليلة الأولى لها في قبرها اللهم هون عليها ليلتها وآنس وحشتها واجعل أول ليلة لها بالقبر خير لياليها، اللهم ثبتها عند السؤال، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع”.

وقالت الطبيبة شهد الرويشد عبر تويتر: “الله يغفر للزميلة الغالية أثير السبهان ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويجعل عملها شاهدًا لها”.

دعوات المحبين

ودعت لها طبيبة الطوارئ مها العطيبي، وكتبت عبر تويتر: “اللهم إن أثير السبهان في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنةِ القبر وعذاب النار، اللهم آنس وحشتها وثبتها عند السؤال يا رحمن، اللهم أحسن إليها كما أحسنت إلينا يا أرحم الراحمين”.

وتوجهت ريا سالم السبهان بالدعاء لأثير، وقالت عبر تويتر: “اللهم إنها الليلة الأولى في قبرها، يا رب هوّن عليها ليلتها وآنس وحشتها ووسّع مدخلها، اللهم إنها ضيفتك وأنت خير مُضيف، اجعل أول ليلة لها في قبرها خير لياليها”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...

السعودية اليوم
مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية
العالم

مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية

العالم
زلزال يضرب مصر بقوة 7.7
العالم

زلزال يضرب مصر بقوة 7.7

العالم
طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...
آخر الاخبار

طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا

العالم
وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...
السعودية اليوم

وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...

السعودية اليوم
والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...

السعودية اليوم