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لإثبات نظريته حول الإصابة بالإنفلونزا في الشتاء

طبيب مصري يستحم وسط الشارع لسبب غريب

2023-02-01 الساعة 12:16
طبيب مصري يستحم وسط الشارع لسبب غريب
المواطن - فريق التحرير

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وثق الدكتور المصري شريف جمال، عبر حسابه الشخصي على تيك توك، مقطع فيديو، وهو يقوم بالاستحمام بالمياه الفاترة لإثبات نظريته حول الإصابة بالإنفلونزا في الشتاء.

التفاصيل

واسترسل خلال المقطع في الحديث حول سبب إقدامه على تصوير الفيديو، وهو نفي العلاقة السائدة والتي تفيد بكثرة الإصابة بمرض الإنفلونزا في الشتاء.

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وأفاد الطبيب: إحنا في عز الشتاء بالليل على كورنيش الإسكندرية، لابس نص كم وهغرق هدومي كلها مياه باردة، عشان أثبت بس إن مرض الإنفلونزا مابيجيش باللبس الخفيف.

وطرح شريف السؤال الحائر لدى معظم المصريين، والذي يدور حول ارتباط فصل الشتاء بانتشار مرض الإنفلونزا، وأدلى بإجابته باستفاضة.

وأردف: أنا هقولك إزاي.. مرض الإنفلونزا الدراسات اللي اتعملت عليه كانت صعبة جدًّا، علشان ما بينتقلش لمعظم حيوانات تجارب المعامل، لكن دلوقتي عندنا معلومات كافية عنه.

وفسر شريف بالاستناد للعديد من الدراسات، أسباب الإصابة بمرض الإنفلونزا بشكل عام في جميع الفصول.

وقال: لأنه موجود في الهواء اللي بنتنفسه والبيئة بتاعتنا طول السنة، آه بينتقل في الشتاء أكتر ولكن مش علشان بنبقى بردانين، علشان الفيروس بيعيش أحسن في الجو البارد والرطوبة القليلة، فبيتكاثر أكتر.

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