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يستمر حتى غد الخميس 2 فبراير

طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر

2023-02-01 الساعة 10:55
طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأوضحت الإدارة في تغريدة على تويتر، طرح المزاد الذي من المقرر أن يستمر حتى غد الخميس 2 فبراير، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

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خطوات دخول المزاد

وحدّدت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد، من خلال الخطوات التالية:

– أولاً الدخول إلى منصة أبشر،

– ثم اختيار “خدماتي”

– بعد ذلك اختيار المرور

– ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

 

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