طرح تذاكر مباراة الخليج والاتحاد

أعلن نادي الخليج، مساء اليوم الاثنين، عن طرح تذاكر مواجهة الخليج والاتحاد المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

الخليج يعلن طرح التذاكر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الخليج والاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، عند الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وكشف نادي الخليج عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراته ضد الاتحاد عبر موقع ticketmx، وجاءت الأسعار كالتالي؛ 40 و60 ريالًا للموحدة، و700 ريال للمنصة الفضية وألف ريال للمنصة الذهبية.

ويطمح أصحاب الأرض لاستعادة التوازن في دوري روشن السعودي بتحقيق الفوز في مباراة الخليج والاتحاد، لتعويض خسارته ضد العدالة بالجولة الماضية، فيما يأمل العميد لحصد الثلاث نقاط، أملًا في تعثر النصر وخطف الصدارة.

الفريقان في دوري روشن

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، ويملك مباراة مؤجة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.