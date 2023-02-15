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أعلن نادي الوحدة، اليوم الأربعاء، عن طرح تذاكر مباراة الوحدة ضد الرائد المقبلة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
ولفت النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم طرح تذاكر مباراة الوحدة ضد الرائد بمتجر النادي بداية من اليوم، وحتى عصر يوم الجمعة المقبل، قبل بداية المواجهة مباشرة.
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، وتحسين وضعه في دوري روشن السعودي، فيما يطمح الرائد في خطف الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.