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تُقام في قطر

طرح تذاكر مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا غدًا

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
طرح تذاكر مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء عن طرح تذاكر مباريات دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2021/2022 غدًا الأربعاء.

وستُطرح التذاكر بداية من ظهر الغد في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت قطر، الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية من خلال هذا الرابط.

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قطر تستضيف مباريات الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا

وتنطلق مباريات ثمن نهائي البطولة بداية من يوم الأحد المقبل حيث يلعب فريق الدحيل القطري مع مواطنه الريان في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الشباب وناساف الأوزبكي في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة.

وتُستكمل مباريات ثمن نهائي البطولة الاثنين المقبل بمواجهة الفيصلي لنادي فولاد الإيراني في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وتستضيف قطر مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.

وسيُقام ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 29 أبريل 2023 على ملعب الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 6 مايو في سايتاما “أرض فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق”.

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