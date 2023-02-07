طرح لوحة ليب 23 في مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، غدًا الأربعاء، للراغبين في شراء اللوحات المميزة، بطرح لوحة استثنائية عن ليب 23.
وأوضحت إدارة المرور في عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المزاد سيحمل لوحة ل ي ب 23، تزامنًا مع انطلاق مؤتمر ليب 23.
يذكر أن أعمال مؤتمر “ليب 23” انطلقت يوم أمس في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت عنوان “نحو آفاق جديدة”، ويستمر حتى 9 فبراير الحالي.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في مؤتمر ليب 23؛ لاستعراض أبرز خدماتها الإلكترونية من خلال منصة أبشر، ومن ضمنها خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني التي تقدم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة.
وتمكنت الوزارة عن طريق تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة عدد من الإجراءات وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات أبشر على الأجهزة الذكية.