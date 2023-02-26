طرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة اليوم عبر أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة أبشر.
وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد سينطلق اليوم ويستمر حتى غد الاثنين الموافق 27 فبراير الجاري.
وأوضحت إدارة المرور طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات.
1ـ الدخول على منصة أبشر.
2ـ ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور.
3ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.