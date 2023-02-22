طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة اليوم عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة أبشر.

وقالت إدارة المرور على حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد سينطلق اليوم ويستمر حتى غدٍ الخميس الموافق 23 فبراير الجاري.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات والتي جاءت على النحو التالي:

طريقة الدخول للخدمة

– الدخول على منصة أبشر

– اختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور

– اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.