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طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم و3خطوات للتسجيل

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ صباحاً
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم و3خطوات للتسجيل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للمرور عن طرح، مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة أبشر اليوم الأحد.

وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 20 فبراير الجاري.

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ونوهت إدارة المرور بأن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات تشمل:

طريقة الوصول للخدمة

1ـ  الدخول على منصة أبشر

2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور

3ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

الاشتراك متاح لأي راغب

وفي وقت سابق، أكدت إدارة المرور أن الاشتراك في المزاد متاح لأي راغب في الشراء في كافة أنحاء المملكة.

وأشارت الإدارة إلى أن هناك آلية للدخول لخدمة المزاد الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مقرات المرور عبر منصة أبشر وهي:

1 ـ الدخول لمنصة أبشر.

2ـ الضغط على أيقونة خدماتي.

3ـ اختيار المرور.

4ـ الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

5ـ اختيار نوع لوحات المركبات.

6- تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.

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