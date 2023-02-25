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متاح لأي راغب عبر منصة أبشر

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء اللوحات المميزة.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق غدًا الأحد ويستمر حتى الاثنين 27 فبراير.

خطوات الوصول للخدمة

ولفتت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

متاح للجميع

يذكر أن الاشتراك في المزاد متاح لأي راغب في الشراء في كافة أنحاء المملكة.

وأكدت إدارة المرور في وقت سابق أن هناك آلية للدخول لخدمة المزاد الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مقرات المرور عبر منصة أبشر وهي:

1 ـ الدخول لمنصة أبشر.

2ـ الضغط على أيقونة خدماتي.

3ـ اختيار المرور.

4ـ الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

5ـ اختيار نوع لوحات المركبات.

6- تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.

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