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منها مستندات صك المنزل أو عقد الإيجار

طرق إثبات حالة السكن لمستفيدي الضمان

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
طرق إثبات حالة السكن لمستفيدي الضمان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن المستندات المطلوبة لإثبات السكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

المستندات المطلوبة

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، في ردها على استفسار أحد المتابعين، أن المستندات الداعمة لإثبات السكن تتضمن (صك المنزل- عقد الإيجار- فاتورة الكهرباء).

وقالت العناية بالمستفيدين: إنه في حال عدم توفر الوثائق السابقة يتم إثبات ذلك من خلال المحافظة أو الإمارة أو ما يثبت ذلك من الوثائق الداعمة.

فاتورة الكهرباء

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مدى إمكانية تقديم فاتورة الكهرباء كمستند لإثبات السكن للحصول على دعم الضمان المطور.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الأسر التي لا تملك صك ملكية ولا عقد إيجار للمنازل التي يقيمون فيها، يمكنهم تقديم فاتورة الكهرباء كمستند يثبت حالة السكن.

وأضافت وزارة الموارد البشرية، أنه يشترط لإثبات حالة السكن أن تكون فاتورة الكهرباء بتاريخ حديث وباسم المتقدم.

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