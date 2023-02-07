طرق تُمكن الحيوانات من استشعار الزلازل

قال المشرف على مركز الدراسات الزلزالية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العمري: إن الحيوانات تشعر بالزلازل قبل وقوعها بساعات من خلال الصوت والشم.

طرق الاستشعار

وأوضح العمري، خلال حواره لبرنامج “عين الخامسة” على “قناة الإخبارية”، أنه قبل حدوث الزلزال بساعات أو بيوم كامل، يحدث صوت مثل صوت الثعبان على بعد 30 أو 40 كيلو في باطن الأرض، والحيوانات مثل الكلاب والقطط تستطيع سماعها من هذه المسافة.

وأضاف العمري أن هناك نوعًا آخر من الحيوانات لديهم حاسة شم، يستطيعون التعرف على غاز يتسبب فيه الزلزال، أثناء الاحتكاك بين الصخور يسمى غاز الرادون والهيليوم، لافتًا إلى أن الحيوانات لا تتقبله وتبدأ تخرج من الأرض.