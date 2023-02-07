طرق تُمكن الحيوانات من استشعار الزلازل أقوى وأعنف هزة أرضية ضربت السعودية كانت في 1995 سالم الدوسري يُحرز هدف التقدم لـ الهلال النصر يُغري بوسكيتس بـ 72 مليون ريال سنويًا تنظيم دخول الشاحنات بموعد مسبق يخفف زحام الرياض لقطات لبكاء الشيف بوراك واستغاثته لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا مصاب باضطراب عقلي يحاول سرقة جثة لينين المحنطة نقطة ضعف فلامنجو قبل مباراة الهلال لقطات لفأر يسرق قلادة ماسية ثمينة من محل مجوهرات بالهند الربيعة: مساعدات تركيا وسوريا غذائية وإيوائية وطبية متنوعة
قال المشرف على مركز الدراسات الزلزالية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العمري: إن الحيوانات تشعر بالزلازل قبل وقوعها بساعات من خلال الصوت والشم.
فيديو | المشرف على مركز الدراسات الزلزالية في جامعة الملك سعود د. عبد الله العمري: الحيوانات تستشعر بالزلازل قبل وقوعها بساعات من خلال الصوت والشم#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/XljdUj4ZDhقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 7, 2023
وأوضح العمري، خلال حواره لبرنامج “عين الخامسة” على “قناة الإخبارية”، أنه قبل حدوث الزلزال بساعات أو بيوم كامل، يحدث صوت مثل صوت الثعبان على بعد 30 أو 40 كيلو في باطن الأرض، والحيوانات مثل الكلاب والقطط تستطيع سماعها من هذه المسافة.
وأضاف العمري أن هناك نوعًا آخر من الحيوانات لديهم حاسة شم، يستطيعون التعرف على غاز يتسبب فيه الزلزال، أثناء الاحتكاك بين الصخور يسمى غاز الرادون والهيليوم، لافتًا إلى أن الحيوانات لا تتقبله وتبدأ تخرج من الأرض.