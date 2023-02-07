Icon

طرق تُمكن الحيوانات من استشعار الزلازل Icon أقوى وأعنف هزة أرضية ضربت السعودية كانت في 1995 Icon سالم الدوسري يُحرز هدف التقدم لـ الهلال Icon النصر يُغري بوسكيتس بـ 72 مليون ريال سنويًا Icon تنظيم دخول الشاحنات بموعد مسبق يخفف زحام الرياض Icon لقطات لبكاء الشيف بوراك واستغاثته لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا Icon مصاب باضطراب عقلي يحاول سرقة جثة لينين المحنطة Icon نقطة ضعف فلامنجو قبل مباراة الهلال Icon لقطات لفأر يسرق قلادة ماسية ثمينة من محل مجوهرات بالهند Icon الربيعة: مساعدات تركيا وسوريا غذائية وإيوائية وطبية متنوعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قبل حدوثها بساعات أو بيوم كامل

طرق تُمكن الحيوانات من استشعار الزلازل

2023-02-07 الساعة 10:25
طرق تُمكن الحيوانات من استشعار الزلازل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال المشرف على مركز الدراسات الزلزالية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العمري: إن الحيوانات تشعر بالزلازل قبل وقوعها بساعات من خلال الصوت والشم.

طرق الاستشعار

وأوضح العمري، خلال حواره لبرنامج “عين الخامسة” على “قناة الإخبارية”، أنه قبل حدوث الزلزال بساعات أو بيوم كامل، يحدث صوت مثل صوت الثعبان على بعد 30 أو 40 كيلو في باطن الأرض، والحيوانات مثل الكلاب والقطط تستطيع سماعها من هذه المسافة.

وأضاف العمري أن هناك نوعًا آخر من الحيوانات لديهم حاسة شم، يستطيعون التعرف على غاز يتسبب فيه الزلزال، أثناء الاحتكاك بين الصخور يسمى غاز الرادون والهيليوم، لافتًا إلى أن الحيوانات لا تتقبله وتبدأ تخرج من الأرض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...

السعودية اليوم
مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية
العالم

مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية

العالم
زلزال يضرب مصر بقوة 7.7
العالم

زلزال يضرب مصر بقوة 7.7

العالم
طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...
آخر الاخبار

طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا

العالم
وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...
السعودية اليوم

وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...

السعودية اليوم
والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...

السعودية اليوم