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قطار مدرع ومخبأ سري تحت الأرض

طرق حماية بوتين وزيلينسكي من الاغتيالات

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
طرق حماية بوتين وزيلينسكي من الاغتيالات
المواطن - فريق التحرير

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تُفرض حراسة مشددة على الرئيسين الروسي والأوكراني، خلال فترة الحرب، خوفًا من عمليات الاغتيالات التي قد تطال أيًا منهما.

وسائل الحماية

وتقترب الحرب بين البلدين على إتمام عامها الأول خلال أيام قليلة. فبين قطار الرئيس روسي فلاديمير بوتين المدرع ومخبأ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السري، تباينت وسائل الحماية، في وقت تستمر فيه المعارك الضارية وحرب الشوارع.

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واختلفت وسائل الحماية المخصصة لزعيمي البلدين زمن الحرب. الرئيس بوتين يستعمل القطار خلال تنقلاته في جميع أنحاء روسيا والوصول إلى قصوره الخاصة.

حيلة القطار المدرع

ويستخدم بوتين حيلة القطار المطلي باللونين الأحمر والرمادي، ما يجعله كأي قطار ركاب عادي. هو عبارة عن عربة رئاسية بها غرفة نوم، بالإضافة إلى مقصورة مجهزة بمعدات الاتصالات المتطورة.

تكلف بناؤه أكثر من 13 مليون دولار. ويقال إن الرئيس الروسي مقتنع بأن السفر فيه أكثر أمانًا من ركوب الطائرات التي يسهل تتبعها.

مخبأ سري

وتبدو الحكاية مختلفة في كييف، حيث يحتمي الرئيس زيلينسكي تحت الأرض في مخبأ سري، يطلق عليه اسم “بنكوفا”.

وهو كتلة خرسانية من المكاتب المحاطة بحلقة من الفولاذ، تصطف حوله نقاط التفتيش مع حراس مسلحين لا يسمحون بدخول أي شخص سوى من لديهم تصريح بذلك.

كلمات مرور

ويطلب الجنود من الموجودين كلمات مرور سرية تتغير يوميًا، وغالبًا ما تكون عبارات يصعب على الروس نطقها.

استخدمه زيلينسكي وأعضاء حكومته خلال سيطرة الجيش الروسي على بلدات مجاورات لكييف، بعد ذلك تغيرت الخطة وخرج زيلينسكي ومن معه.

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