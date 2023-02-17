طريف الأدنى حرارة في السعودية خلال شتاء 2023

كشف محلل الطقس عقيل العقيل، أن مدينة طريف سجلت أقل درجة مئوية خلال شتاء هذا العام؛ حيث بلغت درجة واحدة تحت الصفر.

شتاء دافئ

وقال العقيل، خلال مداخلة مع برنامج نشرة التاسعة عبر قناة الإخبارية: لو رجعنا لمقارنات بين شتاء هذا العام وأقل درجات حرارة سجلت من الفترة المناخية 1985 حتى 2023 كانت في طريف 7 درجات مئوية تحت الصفر؛ لذلك فالشتاء فعلًا كان دافئًا وما زالت المؤشرات تؤكد أنه سيبقى كما هو.

من جانب آخر، نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة باردة تؤثر على كل من طريف وعرعر، اليوم الجمعة، ينتج عنها تدنٍّ في مدى الرؤية وتكون الصقيع.