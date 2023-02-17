طريف الأدنى حرارة في السعودية خلال شتاء 2023

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كشف محلل الطقس عقيل العقيل، أن مدينة طريف سجلت أقل درجة مئوية خلال شتاء هذا العام؛ حيث بلغت درجة واحدة تحت الصفر.
فيديو | محلل المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: درجة الحرارة في طريف تسجل أقل درجة مئوية شتاء هذا العام#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/0tNCslcJM5قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2023
وقال العقيل، خلال مداخلة مع برنامج نشرة التاسعة عبر قناة الإخبارية: لو رجعنا لمقارنات بين شتاء هذا العام وأقل درجات حرارة سجلت من الفترة المناخية 1985 حتى 2023 كانت في طريف 7 درجات مئوية تحت الصفر؛ لذلك فالشتاء فعلًا كان دافئًا وما زالت المؤشرات تؤكد أنه سيبقى كما هو.
من جانب آخر، نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة باردة تؤثر على كل من طريف وعرعر، اليوم الجمعة، ينتج عنها تدنٍّ في مدى الرؤية وتكون الصقيع.