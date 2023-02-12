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تليها عرعر حيث سجلت 1 درجة

طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة عند صفر مئوية

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة عند صفر مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم الأحد، حيث سجلت طريف أدنى درجة حرارة.

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على “تويتر”: “أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند صفر درجة مئوية، فيما سجلت عرعر 1 درجة مئوية، وسجلت القريات وسكاكا 2 درجة مئوية”.

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تفاصيل درجات الحرارة

وأضاف المركز أن مدينة تبوك سجلت 6 درجات مئوية ، ورفحاء عند 8 درجات مئوية ، وأبها عند 9 درجات مئوية ، وحائل وحفر الباطن عند 10 درجات مئوية وسجلت الطائف والباحة عند 11 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر) وتكوّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

هطول أمطار رعدية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.

 

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