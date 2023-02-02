طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم بـ3 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة في المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على “تويتر”، أن طريف سجلت أدنى درجة حرارة بـ3 مئوية.

وأضاف أن مدينة نجران سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 31 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الشرقية، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية والجوف. كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز ).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.