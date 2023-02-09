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مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 32 درجة مئوية

طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة بدرجة تحت الصفر

2023-02-09 الساعة 11:27
طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة بدرجة تحت الصفر
المواطن - الرياض

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أدنى وأعلى درجة حرارة اليوم الخميس في المملكة.

أقل درجة حرارة

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة بـدرجة تحت الصفر، بينما سجلت القريات درجة واحدة مئوية.

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أعلى درجة حرارة

وسجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم بـ 32 درجة مئوية، فيما سجلت جازان 31 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم في مدن المملكة:

 

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