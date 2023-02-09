طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة بدرجة تحت الصفر قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة شاغرة شركات التكنولوجيا تساهم في دعم ضحايا الزلازل جامعة الملك سعود تعلن بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الثالث توقعات صادمة لحصيلة الضحايا في زلزال تركيا وسوريا لحظة انطلاق طلائع الجسر الجوي السعودي لسوريا وتركيا 5 مزايا للنسخة الجديدة من تطبيق صحتي احتراق نيزك يضيء السماء جهة نجد خط الحماية الأول للوطن ضد تهريب المخدرات والممنوعات
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أدنى وأعلى درجة حرارة اليوم الخميس في المملكة.
وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة بـدرجة تحت الصفر، بينما سجلت القريات درجة واحدة مئوية.
وسجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم بـ 32 درجة مئوية، فيما سجلت جازان 31 درجة مئوية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم في مدن المملكة: