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تليها عرعر حيث سجلت 2 درجة مئوية

طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة بصفر مئوية

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة بصفر مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند صفر مئوية ، كما سجلت عرعر 2 درجة مئوية.

وأشار المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أن درجة الحرارة في القريات وحائل وسكاكا سجلت 3 درجات مئوية.

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وأضاف أن درجة الحرارة في تبوك ورفحاء سجلت 4 درجات مئوية ، كما سجلت حفر الباطن 5 درجات مئوية ، وبريدة 6 درجات مئوية والمجمعة 7 درجات مئوية و والعلا ودهناء والصمان والتنهات 8 درجات مئوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لهذا اليوم عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة – بمشيئة الله تعالى – انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والغبار.

في حين يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب غرب المملكة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, مع فرصة لتكون الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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