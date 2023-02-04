طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة بـ 1 مئوية

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أوضح المركز الوطني للأرصاد تفاصيل درجات الحرارة في المملكة اليوم السبت.
وقال المركز، إن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند 1 درجة مئوية ، فيما سجلت القريات وعرعر وتبوك 3 درجات مئوية ، وسجلت حائل 4 درجات مئوية.
وأضاف المركز أن الدهناء والمجمعة والتنهات والصمان وحفر الباطن 6 درجات مئوية، بينما سجلت الرياض وبريدة 7 درجات مئوية فيما سجلت الدوادمي والباحة وأبها و8 درجات مئوية.
بينما سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 31 مئوية، تليها منطقة مكة المكرمة بواقع 30 درجة مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والجوف والأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة.
كما لا يستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على مرتفعات جازان، عسير والباحة.