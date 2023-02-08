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توقعات بتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

طريف تسجيل أدنى درجة حرارة وشرورة الأعلى

2023-02-08 الساعة 11:43
طريف تسجيل أدنى درجة حرارة وشرورة الأعلى
المواطن - الرياض

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ34 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة بصفر درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وأوضح المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: شرورة 34 درجة، جازان 31 درجة، ونجران وبيشة 30 مئوية، وكل من القنفذة ووادي الدواسر 29 درجة، ومكة المكرمة 28 مئوية.

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درجات الحرارة الصغرى

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بصفر مئوية، تليها القريات 2 مئوية، وتبوك وعرعر 3 درجات، وسكاكا 4 مئوية وحائل ورفحاء 5 درجات وبريدة 6 مئوية، بينما سجلت أبها والباحة وجازان وطريف أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة وتكون الصقيع على أجزاء منها كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر).

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خاصة شرق ووسط المملكة. ويتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

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