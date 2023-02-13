طريف تُسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة عند صفر مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الاثنين في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة عبر “تويتر”، أن طريف سجلت أدنى درجة حرارة اليوم حيث سجلت الصفر مئوية.

وأشار المركز إلى أن “شرورة” سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ35 درجة مئوية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة :

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة عسير ونجران.