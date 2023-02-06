طريف تُسجل أدنى درجة حرارة في المملكة بـ 3 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الاثنين بمناطق المملكة، موضحًا أن طريف سجلت أدنى درجة حرارة بـ3 مئوية.
وأشار المركز إلى أن مدينة نجران ووادي الدواسر سجلتا أعلى درجة حرارة بـ32 درجة مئوية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم الاثنين:
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.
وتشمل الحالة، أجزاء من منطقة مكة المكرمة تتحول إلى عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من تلك المناطق.