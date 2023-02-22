طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة بـ 5 مئوية

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كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 5 درجات مئوية، بينما سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 33 درجة مئوية.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كالتالي: مكة المكرمة 33 درجة مئوية، يليها جدة وجازان والقنفدة بـ 32 درجة مئوية، ثم المدينة المنورة وينبع بـ 31 درجة مئوية، بينما سجلت شرورة وبيشة والخرج 30 درجة مئوية.
فيما جاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي: طريف والقريات 5 درجات مئوية، يليها عرعر بـ 6 درجات مئوية ، كما سجلت تبوك 7 درجات مئوية، وسكاكا وأبها ورفحاء 8 درجات مئوية، وتبوك والباحة 9 درجات مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى منطقة تبوك, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.