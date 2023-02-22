Icon

طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة بـ 5 مئوية Icon “وقاء” يكشف حقيقة مقاطع انتشار الجراد بالأحساء Icon السوق المالية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض Icon السوق السعودي للشركات الناشئة الأكبر بالشرق الأوسط Icon السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم بسعة 6.7 ملايين م3 يوميًا Icon فعاليات وعروض مسرحية تجسّد اعتزاز أهالي المدينة المنورة بيوم التأسيس Icon الدولة السعودية لم تخضع لنفوذ سياسي أو استعمار أجنبي Icon قبل ثلاثة قرون .. الإمام محمد بن سعود يؤسس كيان الدولة السعودية Icon الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon المركز الوطني للأرصاد في يوم التأسيس: رؤيتنا تمتد لـ عنان السماء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مكة المكرمة سجلت أعلى حرارة بـ 33 مئوية

طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة بـ 5 مئوية

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة بـ 5 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 5  درجات مئوية، بينما سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 33 درجة مئوية.

الكبرى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كالتالي: مكة المكرمة 33 درجة مئوية، يليها جدة  وجازان والقنفدة بـ 32 درجة مئوية، ثم المدينة المنورة وينبع بـ 31 درجة مئوية، بينما سجلت شرورة وبيشة والخرج 30 درجة مئوية.

قد يهمّك أيضاً
اعتماد ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة

اعتماد ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق

الصغرى

فيما جاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي: طريف والقريات 5 درجات مئوية، يليها عرعر بـ 6  درجات مئوية ، كما سجلت تبوك 7 درجات مئوية، وسكاكا وأبها ورفحاء 8 درجات مئوية، وتبوك والباحة 9 درجات مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى منطقة تبوك, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساءً
السعودية اليوم

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة...

السعودية اليوم
4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال
الرياضة

4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال

الرياضة
البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية في السعودية
السعودية اليوم

البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن...

السعودية اليوم
طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت الأنقاض في سوريا
العالم

طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت...

العالم
التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML & GLE
السعودية اليوم

التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML &...

السعودية اليوم
قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض
صحة وطب‎

قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم...

صحة وطب‎
أفضل وظيفة في عام 2023
حصاد اليوم

أفضل وظيفة في عام 2023

حصاد اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد بنفيكا
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد...

الرياضة