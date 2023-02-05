Icon

وظائف بـ شركة تطوير للخدمات التعليمية TALEMIA Icon انتهاء تنفيذ مشروعي محطة المعالجة وخطوط وشبكات الصرف الصحي بعقيق الباحة Icon انتقاد بايدن بسبب فشله بإدارة أزمة المنطاد الصيني Icon سارق المركبات في قبضة الشرطة بالجوف Icon طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة عند 2 مئوية Icon عواصم تصبح الأكثر جذبًا للمبرمجين حول العالم Icon وظائف بشركة أرامكو روان للحفر في عدة مدن Icon شركة وي كيب السعودية: مشروع المستودعات الرقمية بجدة الأول من نوعه في المملكة Icon جدول دروس الحصص من الأسبوع العاشر لجميع المراحل Icon بايدن يواجه حملة شرسة من الجمهوريين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مكة المكرمة وجازان تسجلان أعلى درجة بالمملكة

طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة عند 2 مئوية

2023-02-05 الساعة 10:59
طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة عند 2 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة، اليوم الأحد، حيث سجلت مدينة طريف والقريات أدنى درجة حرارة في المملكة عند 2 درجة مئوية، فيما سجلت سكاكا وتبوك 4 درجات مئوية.

وأوضح المركز، أن حائل ورفحاء وعرعر سجلت 5 درجات مئوية، بينما سجلت كل من الصمان وحفر الباطن والدهناء والمجمعة 8 درجات مئوية ، فيما سجلت الأحساء والدوامي وبريدة وأبها 9 درجات مئوية.

قد يهمّك أيضاً
Img

3 لقاءات غدًا في دوري روشن السعودي

Img

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

تفاصيل درجات الحرارة

بينما سجلت مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة عند 30 و31 درجة مئوية على التوالي، وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي:

 

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول ليلاً على الجزء الشمالي إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، ومن نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأخدود يخطف صدارة دوري يلو برباعية مدوية...
الرياضة

الأخدود يخطف صدارة دوري يلو برباعية مدوية...

الرياضة
مسؤول أوروبي يعترف: أدخلنا روسيا في حالة...
تقارير

مسؤول أوروبي يعترف: أدخلنا روسيا في حالة...

تقارير
مباراة الهلال والوداد تحسم مصير رامون دياز
الرياضة

مباراة الهلال والوداد تحسم مصير رامون دياز

الرياضة
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
زرع شريحة دماغية لعلاج الاكتئاب وتحسين المزاج
تكنولوجيا

زرع شريحة دماغية لعلاج الاكتئاب وتحسين المزاج

تكنولوجيا
سببان وراء فوز العراق ضد اليمن بخماسية
الرياضة

سببان وراء فوز العراق ضد اليمن بخماسية

الرياضة
لوموند تفجر مفاجأة: فرنسا لا تمتلك دبابات...
العالم

لوموند تفجر مفاجأة: فرنسا لا تمتلك دبابات...

العالم
وظائف بـ المعهد السعودي للإلكترونيات “سيهاي”
السعودية اليوم

وظائف بـ المعهد السعودي للإلكترونيات “سيهاي”

السعودية اليوم