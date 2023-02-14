طريف وشرورة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الثلاثاء في المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على “تويتر”، أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة اليوم في المملكة بدرجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مدينة “شرورة” سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ35 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء في مدن المملكة.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الصقيع على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.