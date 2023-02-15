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طريف وشرورة تسجلان أعلى وأدنى درجة حرارة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
طريف وشرورة تسجلان أعلى وأدنى درجة حرارة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة شرورة أعلى درجة حرارة بـ 36 مئوية، فيما تسجل مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ صفر مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضح المركز، عبر حسابه في “تويتر”، إلى أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، على مدن المملكة كالتالي: شرورة 36 درجة مئوية، وادي الدواسر 32، نجران 34، وجازان 31، الرياض 28، جدة 26، مكة المكرمة والدمام 25، الطائف وينبع 24، المدينة المنورة 21،تبوك وحفر الباطن 15 درجة مئوية.

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أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: طريف صفر مئوية، القريات 3، رفحا 4، حائل وتبوك 5، المجمعة وبريدة 9، المدينة المنورة والوجه 12، الرياض والدمام والطائف وينبع والخرج 14، مكة المكرمة 16، جدة 18 درجة مئوية.

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