طريف وعرعر تسجلان أدنى درجة حرارة عند صفر مئوية

نشر المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، المتوقعة اليوم السبت على بعض مدن المملكة؛ موضحاً أن مدينة مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية، فيما تسجل مدينتا طريف وعرعر أدنى درجة حرارة عند صفر مئوية.

درجات الحرارة

وأوضح المركز أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 33 درجة مئوية، وشرورة 32، وجازان وبيشة 31، وجدة والقنفذة 30، والمدينة المنورة ونجران وينبع 29، والدوادمي ووادي الدواسر 28، وبريدة والعلا 27 مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة الكبرى كالتالي: الطائف 25، والرياض والمجمعة والخرج والوجه 24، والدمام وأبها والباحة والأحساء 22، وتبوك والصمان 21، وحفر الباطن 19، وسكاكا 16، ورفحا 15، والقريات 14، وعرعر 13، وطريف 12 مئوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مستمرة, والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير.