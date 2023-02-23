توقعات بهطول أمطار ورياح نشطة بعدة مناطق طريف ومكة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة في المملكة إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء نابلس أغذية تحسن عمل الدماغ محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف بعدة تخصصات استدعاء إيفانكا ترامب وزوجها للتحقيق معهما ارتفاع أسعار النفط وخام برنت بـ 80 دولاراً للبرميل البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة طيار يكمل رحلته الجوية بجوار مساعده الميت الهيئة الملكية بينبع تحتفي بيوم التأسيس بالخيمة التراثية
أوضح المركز الوطني للأرصاد أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند 6 درجات مئوية، بينما سجلت القريات 7 درجات مئوية
وأشار إلى أن درجة الحرارة في عرعر وأبها سجلت 8 درجات مئوية ، فيما سجلت الباحة 9 درجات مئوية، ورفحاء وتبوك عند 10 درجات مئوية، بينما سجلت مكة المكرمة 33 درجة كأعلى درجة حرارة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل.