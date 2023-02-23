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طريف ومكة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة في المملكة

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
طريف ومكة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة في المملكة
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المركز الوطني للأرصاد أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند 6 درجات مئوية، بينما سجلت القريات 7 درجات مئوية

وأشار إلى أن درجة الحرارة في عرعر وأبها سجلت 8 درجات مئوية ، فيما سجلت الباحة 9 درجات مئوية، ورفحاء وتبوك عند 10 درجات مئوية، بينما سجلت مكة المكرمة 33 درجة كأعلى درجة حرارة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل.

 

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