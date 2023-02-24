طريقة إقناع النصر لـ راموس بمزاملة كريستيانو رونالدو

لايزال نادي النصر مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب الإسباني سيرخيو راموس مدافع الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف العام الحالي.

وسينتهي عقد المدافع الإسباني صاحب الـ36 عامًا مع باريس سان جيرمان بصيف العام الحالي.

مفاوضات النصر

وذكرت صحيفة Esporte أن النصر بدأ في تكثيف المفاوضات مع اللاعب الإسباني بعد معرفة نية إدارة باريس سان جيرمان بعدم تجديد العقد معه عقب نهاية الموسم الجاري.

وتحاول إدارة النصر لإقناع راموس بمزاملة كريستيانو رونالدو، أنها تعمل على تدعيم صفوف الفريق بأقوى الصفقات للمنافسة على كل البطولات المحلية والقارية بالفترة المقبلة.

وسيفتح انضمام النجم البرتغالي رونالدو إلى النصر، الباب لضم العديد من النجوم العالميين لأصفر الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

راموس يُلمح بالرحيل

وكان راموس تحدث في وقت سابق لراديو RMC Sports الفرنسي قائلًا: ” أعيش اليوم بيومه الموسم الماضي كان صعبًا للغاية بالنسبة لي مع باريس سان جيرمان، وحاليًا لا أفكر في مستقبلي، أريد لعب كل المباريات حتى نهاية الموسم، ثم معرفة ماذا سيحدث في المستقبل”.

يذكر أن راموس كان شارك في مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء قبل الماضي في ذهاب دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، حيث فاز بايرن ميونخ بهدف دون رد.

وكان المدافع الإسباني انضم لنادي باريس سان جيرمان في عام 2021 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، حيث مكث مع الريال 16 عامًا قبل الانتقال لفريق باريس سان جيرمان.