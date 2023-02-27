طريقة الوصول إلى قائمة رافضي طلبات الصداقة على فيسبوك 

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سواء كان حسابك مخصصًا للعائلة فقط أو كانت أرقام قائمة أصدقائك بالمئات، فمن المحتمل أنك أرسلت طلب صداقة إلى شخص ما على فيسبوك ولم يقبله، وفي حال رغبتك في معرفة من رفض طلب صداقتك، فإليك الطريقة.
بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه بفضل صفحة سرية، يمكنك رؤية جميع الأشخاص الذين رفضوا طلبات الصداقة، منذ اللحظة التي تم فيها إنشاء حسابك.
وللوصول إلى هذه الصفحة التي أُطلق عليها اصطلاحًا بصفحة قائمة الرفض، افتح نسخة فيسبوك على سطح المكتب، وانقر على الأصدقاء في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، أسفل زر ملفك الشخصي.
وإذا أردت تطبيق الأمر نفسه على الهاتف، فإن العملية ستكون مختلفة قليلًا، وذلك عن طريق النقر فوق اسماء الأصدقاء ثم الطلبات في الزاوية اليمنى العليا.
وبمجرد فتح الصفحة، ستحتاج إلى النقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا، بجوار أيقونة البحث.
وستظهر علامة تبويب أسفل الشاشة وستحتاج بعد ذلك إلى النقر فوق عرض الطلبات المرسلة.
وبمجرد فتحه، ستخبرك الصفحة بعدد الطلبات التي تم تجاهلها والمدة الزمنية التي أرسلتها فيها.