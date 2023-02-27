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طريقة الوصول إلى قائمة رافضي طلبات الصداقة على فيسبوك 

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
طريقة الوصول إلى قائمة رافضي طلبات الصداقة على فيسبوك 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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سواء كان حسابك مخصصًا للعائلة فقط أو كانت أرقام قائمة أصدقائك بالمئات، فمن المحتمل أنك أرسلت طلب صداقة إلى شخص ما على فيسبوك ولم يقبله، وفي حال رغبتك في معرفة من رفض طلب صداقتك، فإليك الطريقة.

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه بفضل صفحة سرية، يمكنك رؤية جميع الأشخاص الذين رفضوا طلبات الصداقة، منذ اللحظة التي تم فيها إنشاء حسابك.

استكشاف صفحة قائمة الرفض

وللوصول إلى هذه الصفحة التي أُطلق عليها اصطلاحًا بصفحة قائمة الرفض، افتح نسخة فيسبوك على سطح المكتب، وانقر على الأصدقاء في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، أسفل زر ملفك الشخصي.

  • وبمجرد فتح علامة تبويب الأصدقاء، ستحتاج بعد ذلك إلى النقر فوق طلبات الصداقة، والتي يمكن العثور عليها في أعلى يسار الشاشة.
  • وعند النقر عبر الكتابة الصغيرة يمكن العثور على قائمة الرفض.
  • انقر على عرض الطلبات المرسلة.
  • قم بالتمرير واطلع على أسماء جميع الأشخاص الذين رفضوك أو الذين لم يستجيبوا لطلبك مطلقًا.
  • وفي حال أردت تجديد الدعوة، فقم بإلغاء طلب الصداقة المرسل وارسل دعوة جديدة، هذا من شأنه أن يجعل اسمك في أعلى طلبات الصداقة لديهم.

طريقة الوصول إلى قائمة رافضين طلبات الصداقة على فيسبوك 

القيام بالخطوات عن طريق الهاتف

وإذا أردت تطبيق الأمر نفسه على الهاتف، فإن العملية ستكون مختلفة قليلًا، وذلك عن طريق النقر فوق اسماء الأصدقاء ثم الطلبات في الزاوية اليمنى العليا.

وبمجرد فتح الصفحة، ستحتاج إلى النقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا، بجوار أيقونة البحث.

وستظهر علامة تبويب أسفل الشاشة وستحتاج بعد ذلك إلى النقر فوق عرض الطلبات المرسلة.

وبمجرد فتحه، ستخبرك الصفحة بعدد الطلبات التي تم تجاهلها والمدة الزمنية التي أرسلتها فيها.

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