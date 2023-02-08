قصص مؤثرة لأطفال ولدوا من رحم الأنقاض في سوريا وتركيا الأهلي يُغير طريقة لعبه ضد ريال مدريد طفلة سورية بكلمات تكسر القلب: “أمي وإخوتي جوا بس ميتين” انتشال امرأة ستينية بعد 65 ساعة قضتها تحت الأنقاض في تركيا العفالق: فخورون بانتصار الهلال ونتطلع لإنجاز تاريخي الخطيب: سنلعب للفوز على ريال مدريد استمرار مسلسل الاحتجاجات في فرنسا احتجاجًا على خطط التقاعد لقطات متداولة للمدن التركية قبل وبعد كارثة الزلزال ريال مدريد لا يخسر ضد العرب بمونديال الأندية ضبط 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة بشحنة مواد بناء
وثق مقطع فيديو متداول مشهد يدمي القلوب أثناء انتشال طفلة سورية من أسفل أنقاض منزلها من قبل فرق الإنقاذ، عقب الزلزال الذي دمر البلاد أول أمس الاثنين، بقوة 7.7 درجة بمقياس ريختر.
بكلمات تكسر القلب.. طفلة سورية بعد إخراجها من تحت أنقاض منزلها في #إدلب: أمي وأخواتي جوا بس ميتين#سوريا #زلزال_سوريا #زلزال_تركيا #العربية pic.twitter.com/4ncs1V5kgzقد يهمّك أيضاً
— العربية (@AlArabiya) February 8, 2023
وبحسب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته قناة العربية، سأل أحد فرق الدفاع المدني السوري الطفلة عقب انتشالها عن باقي أسرتها لتجيب الطفلة، وهي تشعر بالخوف الشديد: أمي وإخوتي جوا بس ميتين.
وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 11 ألفًا حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا في تركيا إلى 8574 قتيلًا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد الاثنين، وذلك في بيان ذكرت فيه أحدث إحصائية لعدد الضحايا حتى الساعة 09:45 بالتوقيت المحلي.
وذكر البيان ارتفاع الإصابات إلى 40,910 مصابين، مشيرًا إلى حدوث 648 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية كهرمان مرعش، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.
وأعلن مسؤولون وعاملون طبيون، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال ذاته ارتفع إلى 2.750 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 9.655.
وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أعلن في وقت سابق أن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5.775 بناء، وأشار إلى أنه تم إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.