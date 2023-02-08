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سألهم بصوت عالٍ: ماذا يحدث؟

طفل تركي ظل نائمًا تحت الأنقاض ولم يعلم بالزلزال حتى أيقظه المنقذون

2023-02-08 الساعة 1:34
طفل تركي ظل نائمًا تحت الأنقاض ولم يعلم بالزلزال حتى أيقظه المنقذون
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج طفل تركي ظل نائمًا تحت الأنقاض حتى وصلوا إليه دون أن يعلم بوقوع الزلزال.

وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة الحدث، فقد فوجئ الطفل برجال الإنقاذ يوقظونه من بين الركام لإخراجه ويداعبونه بالقول: صباح الخير يا بطل.

ماذا يحدث؟

وأظهرت اللقطات، علامات الاندهاش على الطفل، حيث فوجئ بأعداد كبيرة من فرق الإنقاذ حوله يلفونه بغطاء لوقايته من البرد، بينما سألهم بصوت عالٍ: ماذا يحدث؟

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المدن التركية أمس الاثنين، إلى 5894 قتيلًا.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أمس الثلاثاء، أن زلزالًا بلغت قوته 5.6 درجة هز وسط تركيا، مضيفًا أن الزلزال كان على عمق كيلومترين فقط.

ويأتي الزلزال الجديد بعد يوم من تعرض تركيا وسوريا لزلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس “ريختر”.

ووفق علماء الزلازل فإن زلزال يوم الاثنين قد يكون أحد أكثر الزلازل تسببًا في وقوع ضحايا خلال السنوات العشر الماضية.

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