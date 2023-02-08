السديس: القيادة لا تتأخر في تقديم المساعدة وتخفيف معاناة الشعوب وزير الرياضة يُهنئ القيادة بتأهل الهلال لنهائي مونديال الأندية طفل تركي ظل نائمًا تحت الأنقاض ولم يعلم بالزلزال حتى أيقظه المنقذون مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودعات بحي بدر الخريف: نستهدف أن تكون السعودية رائدة عالميًّا في التصنيع عبدالرحمن بن مساعد: أي مجد عظيم المستحيل ليس هلاليًّا الشفاء أول متحف بالسعودية عن إسهامات العلماء المسلمين وزير الرياضة يُكافئ نجوم الهلال بـ 500 ألف ريال لكل لاعب هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب فلسطين قيدوا الزوج وقتلوا زوجته في جريمة بشعة بتونس
تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج طفل تركي ظل نائمًا تحت الأنقاض حتى وصلوا إليه دون أن يعلم بوقوع الزلزال.
ظل نائما لا يدري بالزلزال.. طفل تركي يفاجئ الجميع لحظة إنقاذه: "ما الذي يحدث؟".. وفرق الإنقاذ ترد: "صباح الخير.. أنت بطل"#تركيا #زلزال_تركيا #الحدث pic.twitter.com/r466bvVrxIقد يهمّك أيضاً
— ا لـحـدث (@AlHadath) February 7, 2023
وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة الحدث، فقد فوجئ الطفل برجال الإنقاذ يوقظونه من بين الركام لإخراجه ويداعبونه بالقول: صباح الخير يا بطل.
وأظهرت اللقطات، علامات الاندهاش على الطفل، حيث فوجئ بأعداد كبيرة من فرق الإنقاذ حوله يلفونه بغطاء لوقايته من البرد، بينما سألهم بصوت عالٍ: ماذا يحدث؟
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المدن التركية أمس الاثنين، إلى 5894 قتيلًا.
وفي وقت سابق، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أمس الثلاثاء، أن زلزالًا بلغت قوته 5.6 درجة هز وسط تركيا، مضيفًا أن الزلزال كان على عمق كيلومترين فقط.
ويأتي الزلزال الجديد بعد يوم من تعرض تركيا وسوريا لزلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس “ريختر”.
ووفق علماء الزلازل فإن زلزال يوم الاثنين قد يكون أحد أكثر الزلازل تسببًا في وقوع ضحايا خلال السنوات العشر الماضية.