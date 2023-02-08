طفل سوري من تحت الأنقاض: بدي أطلع

وثق مقطع فيديو متداول بكاء طفل سوري من تحت الأنقاض، انتظر لأكثر من 30 ساعة قبل أن تنقذه عناصر الدفاع المدني السوري .

وظهر صوت الطفل باكيًا عائلته من تحت الأنقاض، قائلًا:”بدي أطلع”، حتى نجح عمال الإنقاذ في إخراجه على قيد الحياة، من تحت أنقاض منزله المدمر في مدينة سلقين غربي إدلب.

آلاف الضحايا

يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثًا عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 13000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.

وقضى أكثر من 2100 شخص، وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمّراً آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون “الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام التي تم الإعلان عنها.