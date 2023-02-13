طفل سوري يتطوع مُترجمًا لفريق الإغاثة السعودي في تركيا

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تطوع طفل سوري يدعى ” أحمد” للترجمة لدي فريق الإغاثة السعودي، لمساعدتهم خلال عمليات البحث والإنقاذ للمتضررين، حيث أشاد الطفل بالمساعدات السعودية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة.
فيديو | طفل سوري يتطوع مترجما لفريق الإغاثة السعودي في تركيا#الإخبارية pic.twitter.com/BJqiNBEyo3قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023
وأوضح أحد أعضاء فريق الإغاثة السعودي لـ” الإخبارية” أن الطفل السوري تطوع من تلقاء نفسه للمساعدة في ترجمة اللغة التركية لفريق الإغاثة السعودية، ليوجه بعدها الطفل كل الشكر والدعم للمملكة على قدمته لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا، قائلًا: “الله يرزق السعوديين ويكثر من أمثالهم”.
وتعد المملكة من أولى الدول التي قدمت مساعدات للشعبين التركي والسوري، عبر طائرات إغاثية تحمل مواد إيوائية وطبية وغذائية لدعم المتضررين.
يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.