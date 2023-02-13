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موجهًا شكره للمملكة على ما قدمته من مساعدات

طفل سوري يتطوع مُترجمًا لفريق الإغاثة السعودي في تركيا

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٤ مساءً
طفل سوري يتطوع مُترجمًا لفريق الإغاثة السعودي في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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تطوع طفل سوري يدعى ” أحمد” للترجمة لدي فريق الإغاثة السعودي، لمساعدتهم خلال عمليات البحث والإنقاذ للمتضررين، حيث أشاد الطفل بالمساعدات السعودية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأوضح أحد أعضاء فريق الإغاثة السعودي لـ” الإخبارية” أن الطفل السوري تطوع من تلقاء نفسه للمساعدة في ترجمة اللغة التركية لفريق الإغاثة السعودية، ليوجه بعدها الطفل كل الشكر والدعم للمملكة على قدمته لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا، قائلًا: “الله يرزق السعوديين ويكثر من أمثالهم”.

مساعدات إغاثية

وتعد المملكة من أولى الدول التي قدمت مساعدات للشعبين التركي والسوري، عبر طائرات إغاثية تحمل مواد إيوائية وطبية وغذائية لدعم المتضررين.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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