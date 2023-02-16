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بعد فشل الأمم المتحدة في مساعدة آلاف المدنيين

طفل سوري يثير ضجة: انتخبوا جدي بدلا عن غوتيريش

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
طفل سوري يثير ضجة: انتخبوا جدي بدلا عن غوتيريش
المواطن - فريق التحرير

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أثارت صورة متداولة لطفل سوري من دير الزور ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها الطفل يحمل ورقة كتب عليها بأن عشائر دير الزور أرسلت 76 شاحنة مساعدات إلى شمال غرب البلاد، بينما أرسلت الأمم المتحدة 15 شاحنة فقط.

أهالي شمال سوريا

ودعا الطفل الهيئة العامة للأمم المتحدة إلى انتخاب جده حسين أمينًا عامًا للمنظمة بدل أنطونيو غوتيريش، في إشارة إلى خذلان المجتمع الدولي لأهالي الشمال المنكوبين.

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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بوصول قافلة مساعدات إلى شمال غرب سوريا المتضرر من الزلزال قادمة من محافظة دير الزور بشرق البلاد.

وصول المساعدات

وتضمنت تلك الشاحنات التي وصلت ليل أمس الأربعاء، أغطية ومواد غذائية وإمدادات طبية وخيام، قادمة من منطقة تسيطر عليها فصائل المعارضة.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أقر بفشل المنظمة في مساعدة آلاف المدنيين السوريين، وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين جراء الزلزال.

ودخلت أول قافلة مساعدات أممية، أمس الأربعاء، عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا.

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