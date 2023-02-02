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يكسب 500 جنيه إسترليني شهريًّا

طفل صغير يسدد ديون والده بفكرة بسيطة

2023-02-02 الساعة 12:05
طفل صغير يسدد ديون والده بفكرة بسيطة
المواطن - فريق التحرير

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يكسب فتى بريطاني في الـ11 من عمره 500 جنيه إسترليني شهريًّا ببيع حلوى متنوعة خالية من المواد التي تسبب الحساسية، ويتوقع تحقيق المزيد وفتح متجر مستقبلًا.

التفاصيل

لوك سكوتني الذي يعاني من حساسية شديدة للفول السوداني وأشجار الجوز، كان يشعر دومًا بالإحباط بسبب عدم وجود حلوى متنوعة لمن هم في وضعه الصحي، فقرر ملء النقص في السوق بإطلاق عمله الخاص الذي يسير الآن على قدم وساق.

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وأفاد رائد الأعمال الصغير قائلًا: كان من المستحيل تقريبًا إيجاد حلوى آمنة لتناولها. فطرحت الفكرة على أمي وبحثنا في السوق ولم نجد أحدًا أطلق شيئًا مشابهًا، فباشرنا العمل على الفكرة، مشيرًا إلى أنه يعيد تعبئة مخزون الحلوى المتنوعة للمرة الثالثة، وقد حقق ألف جنيه إسترليني وعلى طريق تحقيق المزيد، وفقًا لصحيفة ذا مترو البريطانية.

وأردف: تذهب 75% من أرباح العمل لتوسيع الأعمال، و12.5% للادخار، و12.5% لإعادة دفع القرض لوالدي.

وتابعت والدته التي تساعده في إدارة العمل من منزلها في بيتربورو إن فكرته كانت عبقرية، والأهم ذات جدوى اقتصادية، فأقرضته المال وأطلقنا المشروع معًا.

وأنشأ الاثنان الموقع الإلكتروني بأنفسهما في غضون شهر، وحاليًّا هما شريكان بنسبة 50:50 والفتى يريد التوسع إلى منتجات أخرى لا تسبب الحساسية وشراء مستودع وتوظيف طاقم ليفتح متجره.

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