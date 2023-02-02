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قد تؤدي إلى إعاقة محتملة في المستقبل

طفل كويتي فقد وعيه فجأة والسبب رصاصة في الرأس!

2023-02-02 الساعة 3:44
طفل كويتي فقد وعيه فجأة والسبب رصاصة في الرأس!
المواطن - فريق التحرير

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شغلت حادثة إصابة طفل برصاصة طائشة في الرأس أثناء تواجده في حديقة منزله، الشارع الكويتي ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر أمني لوسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، أن الطفل البالغ 3 سنوات تعرض إلى إصابة في الرأس برصاصة، يعتقد أنها صادرة من قبل إحدى قاعات الأفراع في محافظة الجهراء، بحسب العربية.

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جراحة مستعجلة

كما أوضح أن الطفل نقل إلى عناية مستشفى الجهراء وتم إجراء عملية مستعجلة له.

استقرت في قاع الجمجمة

بدوره، كشف جراح المخ والأعصاب الدكتور حمد جبر العنزي أن الرصاصة دخلت من جهة يمين الرأس واستقرت في قاع الجمجمة.

وأضاف أنه حوّل المريض إلى العمليات وأزال الفريق الطبي الرصاصة، وتم توقيف النزيف الموجود.

فيما رجح أن تؤدي الإصابة إلى إعاقة محتملة في المستقبل.

يذكر أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح أو حتى الأتراح منتشرة في عدد من الدول العربية، مثل الأردن ولبنان وغيرهما، وتؤدي عادة إلى حدوث إصابات ووفيات بين المواطنين نتيجة إطلاقها بشكل عشوائي.

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