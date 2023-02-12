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قضى ما يقارب 112 ساعة تحت الأنقاض

طفل نجا من الزلزال المدمر: شخص يلبس الأبيض كان يطعمني ويسقيني

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
طفل نجا من الزلزال المدمر: شخص يلبس الأبيض كان يطعمني ويسقيني
المواطن- فريق التحرير

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تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قصة مؤثرة أغرب من الخيال، تدور حول طفل نجا من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وذلك بعد إنقاذه عقب قضاء 112 ساعة تحت الأنقاض.

والتقت قناة أي هيبر التركية الطفل بعد خروجه من تحت الركام، وسأله المحاور عن شعوره بالجوع خلال تلك المدة، لتأتي إجابة غير متوقعة؟ حيث قال الطفل: كل فترة كان يأتيني شخص يلبس الأبيض يطعمني ويعطيني الماء ثم يذهب.

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استمرار عمليات البحث

ولا زالت عمليات الإنقاذ بحثًا عن ناجين من كارثة الزلزال المدمر مستمرة، وذلك رغم مرور نحو أسبوع على وقوع الهزة الأرضية العنيفة التي دمرت مناطق في جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا وأودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص.

وقد انتشل رجال الإنقاذ، اليوم الأحد، المزيد من الناجين رغم تضاؤل احتمالات العثور على أحياء تحت الأنقاض حيث مر ما يزيد عن 6 أيام على أحد أسوأ الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.

طفل نجا من الزلزال المدمر شخص يلبس الأبيض كان يطعمني ويسقيني

وعلى سبيل المثال، تمكنت قوات الإنقاذ في تركيا من انتشال سيدة تبلغ نحو 85 عامًا من تحت ركام الأنقاض، وذلك بعد قضائها لما يصل إلى 152 ساعة تحت وطء الأسمنت والخرسانة دون ماء أو طعام بطبيعة الحال.

اعتقالات مستمرة

وقام مسؤولون أتراك بإصدار أوامر بالقبض على 130 شخصًا يزعم تورطهم في تشييد المباني التي انهارت وسحقت شاغليها، بحسب أسوشيتد برس.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في وقت متأخر من مساء السبت، إنه تم إصدار أوامر باحتجاز 131 شخصًا يشتبه بأنهم مسؤولون عن المباني المنهارة.

من جهتها صرحت الحكومة التركية بأن هناك نحو 8 آلاف مبنى في 10 مدن تركية متضررة من الزلزال إلى إزالة عاجلة، وهي المدن التي ضربها الزلزال المدمر الاثنين الماضي، والتي وصل عدد الضحايا فيها إلى أكثر من 20 ألف قتيل، بحسب ما أفادت العربية.

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