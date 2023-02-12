Icon

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4 مليارات ريال Icon أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول في يناير Icon رقم استثنائي لـ الطائي في دوري روشن Icon وفد مجلس الشورى للمرابطين بالحد الجنوبي: جهودكم أسمى وأعظم شرف Icon اللائحة تنصف تاليسكا في أزمة الهلال Icon تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم الوقائية Icon مزايا هندسية فريدة بـ مكعب الرياض كأحد أكبر المعالم Icon الاتحاد يتألق دفاعيًا بدوري روشن Icon القبض على شخص هدد بتفجير السفارة السعودية بالجزائر Icon زلزال يضرب كرواتيا ويؤثر على 8 دول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قضى ما يقارب 112 ساعة تحت الأنقاض

طفل نجا من الزلزال المدمر: شخص يلبس الأبيض كان يطعمني ويسقيني

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
طفل نجا من الزلزال المدمر: شخص يلبس الأبيض كان يطعمني ويسقيني
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قصة مؤثرة أغرب من الخيال، تدور حول طفل نجا من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وذلك بعد إنقاذه عقب قضاء 112 ساعة تحت الأنقاض.

والتقت قناة أي هيبر التركية الطفل بعد خروجه من تحت الركام، وسأله المحاور عن شعوره بالجوع خلال تلك المدة، لتأتي إجابة غير متوقعة؟ حيث قال الطفل: كل فترة كان يأتيني شخص يلبس الأبيض يطعمني ويعطيني الماء ثم يذهب.

قد يهمّك أيضاً
Img

ماسك بقمة دبي: تعيين مدير تنفيذي لتويتر نهاية العام

Img

الفيصلي يصل قطر في مهمة آسيوية صعبة

استمرار عمليات البحث

ولا زالت عمليات الإنقاذ بحثًا عن ناجين من كارثة الزلزال المدمر مستمرة، وذلك رغم مرور نحو أسبوع على وقوع الهزة الأرضية العنيفة التي دمرت مناطق في جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا وأودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص.

وقد انتشل رجال الإنقاذ، اليوم الأحد، المزيد من الناجين رغم تضاؤل احتمالات العثور على أحياء تحت الأنقاض حيث مر ما يزيد عن 6 أيام على أحد أسوأ الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.

طفل نجا من الزلزال المدمر شخص يلبس الأبيض كان يطعمني ويسقيني

وعلى سبيل المثال، تمكنت قوات الإنقاذ في تركيا من انتشال سيدة تبلغ نحو 85 عامًا من تحت ركام الأنقاض، وذلك بعد قضائها لما يصل إلى 152 ساعة تحت وطء الأسمنت والخرسانة دون ماء أو طعام بطبيعة الحال.

اعتقالات مستمرة

وقام مسؤولون أتراك بإصدار أوامر بالقبض على 130 شخصًا يزعم تورطهم في تشييد المباني التي انهارت وسحقت شاغليها، بحسب أسوشيتد برس.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في وقت متأخر من مساء السبت، إنه تم إصدار أوامر باحتجاز 131 شخصًا يشتبه بأنهم مسؤولون عن المباني المنهارة.

من جهتها صرحت الحكومة التركية بأن هناك نحو 8 آلاف مبنى في 10 مدن تركية متضررة من الزلزال إلى إزالة عاجلة، وهي المدن التي ضربها الزلزال المدمر الاثنين الماضي، والتي وصل عدد الضحايا فيها إلى أكثر من 20 ألف قتيل، بحسب ما أفادت العربية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • سعد

    مثل سالفة الخيول البيض للي كانوا يحاربون مع السواريه

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل

السعودية اليوم
7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...
السعودية اليوم

7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...

السعودية اليوم
التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...
السعودية اليوم

التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...

السعودية اليوم
مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...
تقارير

مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...

تقارير
إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن
آخر الاخبار

إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن

آخر الاخبار
الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...
العالم

تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...

العالم