طفل يسوق منتجاته بطريقة مثيرة لجذب الزبائن

وثق مقطع فيديو متداول طريقة مثيرة لطفل يسوق منتجاته لجذب الزبائن، حيث ظل ينادي عليهم بصوت مرتفع، وسط تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

طريقة الطفل المثيرة

وبين مقطع الفيديو، الطفل وهو يقف أمام محل تجاري ويحمل بعض المنتجات، ويحاول لفت الزبائن إلى بضاعته للشراء منه قائلًا بصوت مرتفع: تعالوا.

من جانب آخر، حظي المقطع بتفاعل واسع على مواقع التواصل، وعبر مغردون عن إعجابهم بالطفل وطريقته لجذب الزبائن.