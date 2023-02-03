طفل يطلب طعامًا بـ1000 دولار خلال اللهو بهاتف والده

شهدت بلدة تشيسترفيلد بولاية ميشيجان الأمريكية حادثة طريفة قبل أيام.

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ووفقًا لـ سي إن إن، غافل طفل يبلغ 6 أعوام، والده وأنفق 1000 دولار من أموال على الطعام، عندما كان يلهو على تطبيق في هاتف والده المحمول.

واستغرب والد الطفل ميسين من طلبات الطعام التي تتراكم على باب منزله الواحد تلو الآخر، ولم يكن لدى الوالدين أي فكرة عما يحدث.

وفي النهاية، خرج الأب وأوقف أحد سائقي توصيل الطلبات، وقام بسؤاله عن كل الطعام على عتبة داره.

واستوعب الوالد الأمر، بعد رد السائق، وتذكر أن آخر مرة كان الهاتف بيد طفله قبل موعد نومه.