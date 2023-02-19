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أغلقت مجرى التنفس وأوقفت عضلة القلب

طفل يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب حبة فراولة

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
طفل يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب حبة فراولة
المواطن - فريق التحرير

لقي طفل مصري لم يتعد عمره العامين مصرعه، اليوم الأحد، إثر مضاعفات ابتلاع قطعة فراولة أدت إلى انسداد مجرى الهواء وتوقف عضلة القلب، حيث تمكن فريق طبي من استخراج القطعة، إلا أن الطفل فارق الحياة بسبب مضاعفات الحالة وتعرض الطفل لتوقف عضلة القلب أثناء الجراحة أكثر من مرة.

قطعة فراولة

ونقلت وسائل الإعلام المصرية، بياناً من مستشفى بنها الجامعي كشف تفاصيل الواقعة، حيث استقبل المستشفى الطفل الذي كان يعاني من شرقة عنيفة بسبب قطعة فراولة أدت لانسداد مجرى الهواء تمامًا؛ ما أدى لتوقف عضلة القلب. وتم عمل إنعاش للطفل وتحويله للمستشفى لإجراء المنظار لاستخراج قطعة الفراولة.

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وبحسب البيان، بدأ الفريق الطبي فورًا في محاولة إنقاذ الطفل الذي كان في حالة حرجة جدًا على جهاز التنفس الصناعي، وتعرض لتوقف في عضلة القلب مرتين، وتم بالفعل استخراج قطعة الفراولة وتبين أنها كبيرة الحجم وأنها فعلا أدت لانسداد مجرى التنفس تمامًا، ولذلك لم يتحمل الطفل انقطاع النفس لفترة طويلة وحتى بعد استخراجها بقيت حالته حرجة من طول فترة توقف النفس إلى أن توفاه الله.

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