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في معرض للمجد والعلياء

طلاب وطالبات الرياض يحتفون بيوم التأسيس بأعمال فنية وطنية

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
طلاب وطالبات الرياض يحتفون بيوم التأسيس بأعمال فنية وطنية
المواطن - فريق التحرير

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وسط أجواء من الفخر والاعتزاز احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي المعرض الفني “للمجد والعلياء” والذي ينظّمه مكتب التعليم بالنسيم بمعهد الأمل للصُم، بحضور قياداتٍ من الإدارة، ومدير مكتب التعليم بالنسيم ومساعديه، وعدد من المشرفين، والمعلمين والمعلمات، وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

أهداف المعرض

وتجوّل مدير عام التعليم والحضور داخل المعرض الذي احتوى على العديد من الأعمال واللوحات الفنية، التي تحكي تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية، والتي جسّدها الطلاب والطالبات في أعمال فنية وطنية معبّرة، كما شاهد الحضور عرضًا مباشرًا عن الفن الرقمي.

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يُذكر أن المعرض يهدف إلى تشجيع وتحفيز المواهب الفنيّة في المجتمع التعليمي، وإظهار القدرات الفنية لطلاب التعليم العام والتربية الخاصة للتعبير عن مشاعرهم الوطنية في ذكرى يوم التأسيس، وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية لإنشاء جيل واعٍ يساهم في رؤية الوطن الطموحة 2030م.

ويضم المعرض عددًا من الأركان والأجنحة منها الرسم والتصوير التشكيلي والخزف والطباعة والتركيب والنسيج والسجاد والخط العربي والزخرفة ومجال الفن والتصوير الرقمي.

 

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