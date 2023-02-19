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طلاب وطالبات الرياض يقدّمون أجمل العروض التراثية احتفاءً بيوم التأسيس

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
طلاب وطالبات الرياض يقدّمون أجمل العروض التراثية احتفاءً بيوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

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جسّد طلاب وطالبات تعليم الرياض مشاعر الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة العربية السعودية بتفاعلهم ومشاركتهم في الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس في مدارسهم من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة.

وشهدت مدارس تعليم الرياض خلال أسبوع الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس الذي بدأ الأحد الماضي واختتم فعالياته الخميس 25 رجب 1444هـ العديدَ من المشاركات والصور الاحتفالية المختلفة للطلاب والطالبات، ومنها تقديم العروض والألوان التراثية التي ازدانت بالثياب والأزياء الوطنية التراثية المعبّرة عن أصالة الوطن وتاريخه العريق.

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الاحتفاء بيوم التأسيس

وأوضح الأستاذ عبدالسلام الثميري مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أن أكثر من مليون ومائتي ألف طالب وطالبة من مدارس تعليم الرياض شاركوا مع معلميهم ومعلماتهم وأسرهم أجواء البهجة والفرح تجاه هذه المناسبة الغالية من خلال العديد من البرامج والفعاليات المنوّعة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة الوطنية تُعد فرصة لأبناء وبنات الوطن من الطلاب والطالبات للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز باليوم التاريخي المجيد واستحضار بطولات وتضحيات أئمة وملوك الدولة السعودية الذين أسهموا في بناء هذا الوطن العظيم.

 

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