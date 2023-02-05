طلاب يبتكرون طريقة لكشف هوية سارق البطاقة الائتمانية

نجح 5 طلاب في كلية الهندسة برابغ في ابتكار طريقة جديدة لكشف السارق وتعطيل البطاقة الائتمانية المسروقة، وبالتالي الإبلاغ عن السارق بسهولة.

نقاط البيع

وقال أحد الطلاب أصحاب الابتكار خلال لقاء له مع برنامج الراصد، اليوم الأحد: إن هذا الجهاز يشبه جهاز نقاط البيع، حيث يتم من خلاله كشف السارق، موضحًا أول ما يتم الاتصال بالبنك والإبلاغ بأن البطاقة مسروقة يتم تصنيف البطاقة من قبل البنك بأنها بطاقة مسروقة يتعرف عليها الجهاز تلقائيًّا بأنها بطاقة مسروقة.

طريقة الكشف

وتابع: يتم ربط كاميرا المحل بجهاز نقاط البيع وعند تمرير هذه البطاقة في جهاز نقاط البيع يتم إصدار صوت عالٍ بتنبيه صاحب المتجر، وتنبيه صاحب البطاقة المسروقة برسالة نصية، تتضمن الرسالة هوية السارق، والموقع الذي استخدم من خلاله البطاقة، والصورة الخاصة بالسارق، وبالتالي يتم الإبلاغ عن السارق بسهولة.

ولفت أحد الطلاب إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى سرقة نحو 80 ألف بطاقة ائتمانية عن طريق النصب والاحتيال.