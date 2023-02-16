طيران ناس تعلن فتح التوظيف بمجال طاقم الخدمة الجوية

أعلنت شركة طيران ناس فتح التوظيف (رجال / نساء) بمجال طاقم الخدمة الجوية لعام 2023م، لحملة (الثانوية العامة) فأعلى بمحافظة جدة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– طاقم طائرة (Cabin Crew).

من ضمن الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

2- جواز سفر (سارٍ المفعول).

3- لائقاً طبياً.

3- تناسب الوزن مع الطول (حسب سياسة الشركة).

4- القدرة على السباحة (وفق شروط الشركة).

5- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا