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للرجال والنساء لعام 2023م

طيران ناس تعلن فتح التوظيف بمجال طاقم الخدمة الجوية

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
طيران ناس تعلن فتح التوظيف بمجال طاقم الخدمة الجوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة طيران ناس فتح التوظيف (رجال / نساء) بمجال طاقم الخدمة الجوية لعام 2023م، لحملة (الثانوية العامة) فأعلى بمحافظة جدة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– طاقم طائرة (Cabin Crew).

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من ضمن الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- جواز سفر (سارٍ المفعول).
3- لائقاً طبياً.
3- تناسب الوزن مع الطول (حسب سياسة الشركة).
4- القدرة على السباحة (وفق شروط الشركة).
5- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا

 

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