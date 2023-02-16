طيران ناس تعلن فتح التوظيف بمجال طاقم الخدمة الجوية

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أعلنت شركة طيران ناس فتح التوظيف (رجال / نساء) بمجال طاقم الخدمة الجوية لعام 2023م، لحملة (الثانوية العامة) فأعلى بمحافظة جدة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– طاقم طائرة (Cabin Crew).
من ضمن الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- جواز سفر (سارٍ المفعول).
3- لائقاً طبياً.
3- تناسب الوزن مع الطول (حسب سياسة الشركة).
4- القدرة على السباحة (وفق شروط الشركة).
5- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
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