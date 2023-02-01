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بحضور سمو سفير خادم الحرمين الشريفين

طيران ناس يحتفل بتدشين مكتب الدوحة كأول ناقل اقتصادي يربط السعودية وقطر

2023-02-01 الساعة 2:48
طيران ناس يحتفل بتدشين مكتب الدوحة كأول ناقل اقتصادي يربط السعودية وقطر
المواطن - فريق التحرير

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احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، بافتتاح مقرٍ له في العاصمة القطرية الدوحة الاثنين 30 يناير 2023، بعد تشغيله رحلات يومية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ليصبح أول ناقل اقتصادي يربط بين البلدين الشقيقين.

وعقد طيران ناس مؤتمرًا صحفيًا وحفل عشاء بالعاصمة القطرية الدوحة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في قطر سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وبمشاركة قطر للسياحة، والهيئة العامة للطيران المدني في قطر.

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وأصبح طيران ناس أول ناقل اقتصادي يربط بين المملكة وقطر مع تشغيل رحلات يومية في الاتجاهين بين الدوحة والرياض وجدة، وذلك في إطار استراتيجية التوسع التي أطلقها طيران ناس مطلع العام الماضي تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

وبدأ طيران ناس في 20 نوفمبر الماضي تسيير ما يصل إلى 6 رحلات يوميًا من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى الدوحة، مما وفر لضيوفه خيارات متعددة مع انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم والتي استضافتها دولة قطر.

وأعلن الناقل الجوي السعودي عن نمو سنوي مضاعف في التشغيل والأداء في عام 2022، مع زيادة عدد الركاب بنسبة 91٪ إلى 8.7 مليون، والرحلات بنسبة 45٪ إلى 66 ألفًا، وسعة المقاعد بنسبة 46٪، بالإضافة إلى إطلاق 16 وجهة و30 خط طيران مع زيادة الأسطول إلى 43 طائرة.

وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة “سكاي تراكس” العالمية في 2022 للعام الخامس على التوالي، وهي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، مع تصنيفه ضمن قائمة أفضل 10 شركات طيران اقتصادي بالعالم، إضافة إلى جائزة “أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط” في 2022، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة “أبيكس” APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التصنيف 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.

طيران ناس

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