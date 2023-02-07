تركيا تحركت 3 أمتار جراء الزلزال المدمر ظهور الفقع في فناء مدرسة الصداوي بحفر الباطن لقطات من أمطار طريف وضواحيها مشهد مذهل.. سورية تلد تحت أنقاض الزلزال وتفارق الحياة مع عائلتها التأمينات الاجتماعية تطلق الإنسان الرقمي أمين رسميًا.. واتساب تعلن عن دعم الحالة الصوتية عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض أسباب تكوين العواصف الغبارية نقل مواطنة من جورجيا إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي إنقاذ حياة طفلة ابتلعت “قلادة” في المدينة
تحولت حصة البدنية في مدرسة الصداوي شرق حفر الباطن إلى رحلة بحث للطلاب عن الفقع بعد عثور أحد المعلمين عليه داخل فناء المدرسة.
وتعتبر محافظة حفر الباطن من أشهر مناطق المملكة والمعروفة بظهور الفقع في جميع ضواحيها ويعتبر سوق الفقع بالمحافظة من أكبر الأسواق في المملكة ودول الخليج ويعتبر نقطة توزيع رئيسية للفقع على كافة مناطق المملكة والخليج.
وشهدت محافظة حفر الباطن منذ الأسابيع الماضية توافد عدد كبير من المواطنين من جميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بأجوائها الربيعية.