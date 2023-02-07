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حصة البدنية تحولت إلى رحلة للبحث

ظهور الفقع في فناء مدرسة الصداوي بحفر الباطن

2023-02-07 الساعة 2:34
ظهور الفقع في فناء مدرسة الصداوي بحفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي

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تحولت حصة البدنية في مدرسة الصداوي شرق حفر الباطن إلى رحلة بحث للطلاب عن الفقع بعد عثور أحد المعلمين عليه داخل فناء المدرسة.

سوق الفقع

وتعتبر محافظة حفر الباطن من أشهر مناطق المملكة والمعروفة بظهور الفقع في جميع ضواحيها ويعتبر سوق الفقع بالمحافظة من أكبر الأسواق في المملكة ودول الخليج ويعتبر نقطة توزيع رئيسية للفقع على كافة مناطق المملكة والخليج.

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وشهدت محافظة حفر الباطن منذ الأسابيع الماضية توافد عدد كبير من المواطنين من جميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بأجوائها الربيعية.

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